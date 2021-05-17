برلمانى: السيسى أول زعيم عالمى ينتصر لحقوق الإنسان الإفريقى

جدة - نرمين السيد - أعرب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن ثقته التامة فى أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسى، للعاصمة الفرنسية "باريس" أمس الأحد، للمشاركة فى كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، واللذين سيعقدان اليوم وغدًا ستكون لها آثارها الإيجابية والكبيرة لصالح الشعب السودانى وجميع شعوب القارة السمراء.





وقال رضوان، فى بيان له أصدره اليوم الإثنين، إن حقوق الإنسان داخل السودان وعدد كبير من الدول الإفريقية شهدت تراجعًا كبيرًا بسبب المشكلات والازمات التى عانت منها العديد من الدول الإفريقية، خصوصًا مشكلات النزاعات والحروب ومشكلات الفقر والمرض والجهل، مؤكدًا ان الرئيس السيسى لدية دراية كاملة بمشكلات وآمال وطموحات الشعوب الإفريقية وحقها فى التنمية الشاملة واستغلال الطاقات الكامنة والثروات الطبيعية داخل العديد من دول القارة السمراء.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح خلال رئاسته للاتحاد الإفريقى العام قبل الماضى فى ان يتنصر لحقوق الإنسان الإفريقى كأول قائد عالمى وأن يجعل لإفريقيا صوتها المسموع عالميًا، معربًا عن ثقته التامة فى أن مشاركة الرئيس السيسى فى قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية سوف تحقق نتائج إيجابية كبيرة وتسهم بشكل كبير فى توفير قوة دفع فعالة للشراكة بين البلدين من ناحية وبين فرنسا والقارة الإفريقية.

وطالب النائب طارق رضوان بضرورة أن يهتم المؤتمرين بإسقاط الديون السودانية والإفريقية، خصوصًا بعد مواجهة الاقتصاد السودانى والاقتصاد الإفريقى للعديد من الأزمات والمشكلات فى ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى كل من السودان ودول القارة السمراء لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية وغيرها من اجل مواجهة أزمة البطالة الطاحنة داخل إفريقيا.