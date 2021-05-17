صور.. إزالة مخالفات البناء بمدينتى «بدر والشروق»

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وأوضح المهندس عمار مندور- فى بيان لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم- أن الحملة أسفرت عن إزالة أعمال البناء المخالفة و3 أبواب من الصاج بالقطعة 72 المجاورة الأولى بالحى الثالث، وإزالة فرن مخالف بعمارة 113 المجاورة الخامسة بالحى الثانى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وجارٍ رفع جميع الأفران المخالفة بالمدينة بالتعاون مع قسم شرطة مدينه بدر.
وفى سياق متصل، قاد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس عبداللطيف بشارة حملة لإزالة مخالفة بناء بمعرفة لجنة الإزالات بالجهاز، بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير بالشروق.
وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة أن الحملة تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لسقف خرسانى مخالف بدور السطح بإحدى قطع الأراضى السكنية بالمنطقة الخامسة عمارات، وتحرير المحضر للمخالفة.
وطالب أصحاب قطع الأراضى بالمدينة بالالتزام بتراخيص البناء وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، حيث إنه لن يتم السماح بمخالفات البناء، وسيتم التصدى لكافة أوجه العشوائية بكل حسم وقوة.
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