رئيس الشيوخ: الاعتداءات الإسرائيلية بفلسطين تهدد مستقبل السلام

جدة - نرمين السيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن العـالم أجمـع تـابع علـى مـدار الأسبوعين الماضيين مـا تـعـرض لـه المسـجد الأقصـى المبــارك مـن انتهاكـات واعتـداءات علـى المصليين العـزل، حيث تحولـت بعـد ذلـك إلـى سـاحـة حـرب فى هذه البقعـة المقدسـة.





جاء ذلك فى كلمة له بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، مؤكدا أن هذه المشاهد مثلت مشـهـدا اسـتفز مشـاعر الشـعوب الإسلامية، بـل وشـعوب العـالم أجمـع وذلـك بـالتوازى مـع الإجـراءات المتخـذة مـن جـانـب سـلطات الاحـتلال للتهجير القسـرى لـعـدد مـن العـائلات الفلسطينية مـن منـازلهم فـى حـى "الشـيـخ جـراح" بالقـدس الشرقية وقـد ازداد الأمـر سـوءا مـع قـيـام القـوات الإسرائيلية بتنفيـذ عمليـة عسـكريـة علـى قـطـاع غـزة، وقـع علـى إثرهـا أعـداد كبيـرة مـن الفلسطينيين وهـو الأمـر الـذى مـن شأنه أن يهدد مستقبل السلام والاستقرار بالمنطقة. ولفت عبد الرازق إلى أن مجلـس الشـيوخ يـدين بأشـد العبـارات تلـك الممارسات الغاشـمـة التـى تسـتهدف النيـل مـن الحقـوق المشـروعة للشـعب الفلسطينى، ويؤكـد علـى ضـرورة تحمـل السـلطات الإسـرائيلية لمسـؤوليتها وفـق قواعـد القـانون الـدولى لتـوفير الحمايـة اللازمـة للمـدنيين الفلسطينيين وحقهم فى ممارسة الشعائر الدينية. وفى السياق ذاته، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن المجلـس دعا جميـع المؤسسـات الأمميـة والدوليـة لتحمـل مسـئولياتها والحفـاظ علـى معـايير حقـوق الإنسـان، والتـى طالمـا نـادت بـهـا فـى العديـد مـن المناسـبات الأخـرى والمنتهكـة باستمرار وحاليـا مـن جانب سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى مؤكدا دعمـه الكامـل للموقـف الرسـمى للحكومـة المصـريـة الـذى عبـر عنـه وزير الخارجيـة فـى بيانـه أمـام مجلـس الأمن لمناقشـة الـذى أكـد فيـه علـى أن حـل الـدولتين، رغـم كـل شـىء ، لا زال هـو الخيـار العملـى الوحيـد الـذى ترتضيه كافة الأطراف. واختتم حديثه بقوله: "يؤكـد مجلـس الشيوخ علـى وقوفـه إلـى جانـب الشـعب الفلسـطينى، ودعمـه الكـامـل للجهـود الراميـة إلـى تمكينـه مـن إقامـة دولتـه الفلسطينية المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية".

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