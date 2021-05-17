هشام سويلم يلقى القسم الدستورى بمجلس الشيوخ بديلا عن الراحل فاروق مجاهد

جدة - نرمين السيد - ألقى عضو مجلس الشيوخ هشام سويلم القسم الدستورى، بديلًا للراحل فاروق مجاهد رئيس برلمانية "حماة الوطن"، وذلك بعدما كشفت القوائم الانتخابية لمجلس الشيوخ عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، أن المرشح الاحتياطى هشام سويلم، هو بديل النائب اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئه البرلمانية بالشيوخ.





وكان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد أعلن عن تصعيد النائب الاحتياطى خلفا للنائب المتوفى فاروق مجاهد هشام حمادة فايز وشهرته هشام سويلم بناء على خطاب من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتنص المادة "26" من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يُجرى انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا، يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًّا كانت صفته.

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