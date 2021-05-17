فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية حتى 16 أغسطس

أعلن الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، عن بدء فتح باب التسجيل لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى في كلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات وبرامج علوم الحاسب و تكنولوجيا المعلومات للفصل الدراسي خريف 2021.
وأعلن الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن وضع برنامج للمنح الدراسية بالجامعة لجذب الطلاب المتميزين وذوى التفوق العلمي، الأخلاقي، الرياضي، والتربوي لإعداد جيل من الخريجين يكونون قدوة وقادة للمجتمع في المستقبل من خلال تقديم أعلي مستويات التعليم والتعلم من داخل الوطن ومن خلال قيم سامية ورفيعة لتخريج كوادر علمية تشارك فى مسيرة البناء والتنمية.
أوضح أن برنامج المنح يتضمن منحا للتفوق الأكاديمي للطلاب المتفوقين دراسيًا فى مرحلة الثانوية العامة ويحسب بناءً على نسبة متساوية (50% : 50%) من مجموع الطالب فى الثانوية العامة المصرية - دون الشهادات المناظرة- ودرجات امتحان القبول بالجامعة وعلي ألا يقل هذا المتوسط عن 90 % مشيرا الى أن منح التفوق الأكاديمي تتضمن أيضا منح التفوق للمحافظات؛ حيث يمنح اعلى طالبين في متوسط نسب مجموعى الثانوية العامة وامتحان القبول بالجامعة، من كل محافظة من المحافظات المصرية منحة تفوق تساوي الإعفاء من 75% من المصروفات الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية)، إضافة الى ذلك تقدم الجامعة خمس منح تفوق أخرى للطلاب من محافظتي الوادى الجديد وشمال سيناء.
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