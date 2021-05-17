فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية العامة بالجامعة المصرية اليابانية حتى 16 أغسطس

أعلن الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، عن بدء فتح باب التسجيل لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأخرى في كلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات وبرامج علوم الحاسب و تكنولوجيا المعلومات للفصل الدراسي خريف 2021.

وأعلن الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن وضع برنامج للمنح الدراسية بالجامعة لجذب الطلاب المتميزين وذوى التفوق العلمي، الأخلاقي، الرياضي، والتربوي لإعداد جيل من الخريجين يكونون قدوة وقادة للمجتمع في المستقبل من خلال تقديم أعلي مستويات التعليم والتعلم من داخل الوطن ومن خلال قيم سامية ورفيعة لتخريج كوادر علمية تشارك فى مسيرة البناء والتنمية.

أوضح أن برنامج المنح يتضمن منحا للتفوق الأكاديمي للطلاب المتفوقين دراسيًا فى مرحلة الثانوية العامة ويحسب بناءً على نسبة متساوية (50% : 50%) من مجموع الطالب فى الثانوية العامة المصرية - دون الشهادات المناظرة- ودرجات امتحان القبول بالجامعة وعلي ألا يقل هذا المتوسط عن 90 % مشيرا الى أن منح التفوق الأكاديمي تتضمن أيضا منح التفوق للمحافظات؛ حيث يمنح اعلى طالبين في متوسط نسب مجموعى الثانوية العامة وامتحان القبول بالجامعة، من كل محافظة من المحافظات المصرية منحة تفوق تساوي الإعفاء من 75% من المصروفات الدراسية (غير شاملة الإقامة والتغذية)، إضافة الى ذلك تقدم الجامعة خمس منح تفوق أخرى للطلاب من محافظتي الوادى الجديد وشمال سيناء.