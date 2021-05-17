الحكومة تنفى إرسال رسائل وهمية للتطعيم بلقاح كورونا دون توفير الجرعات

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إرسال وزارة الصحة رسائل وهمية بموعد ومكان التطعيم للمواطنين المسجلين لتلقي لقاح كورونا دون توفير الجرعات لهم، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال الوزارة رسائل وهمية بموعد ومكان التطعيم للمواطنين المسجلين لتلقي لقاح كورونا دون توفير الجرعات لهم، مُشددةً على أنه لا يتم إرسال رسالة بموعد ومكان التلقيح للمسجل، إلا عقب التأكد من توافر الجرعات اللازمة بمراكز التطعيم في المحافظة والمنطقة التي يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها، مُؤكدةً توافر كميات مناسبة من اللقاحات داخل المراكز المخصصة للتطعيم، تكفي المواطنين المسجلين الذين تم إرسال رسائل نصية لهم بمكان وموعد التلقيح، مُشيرةً إلى إمكانية متابعة المواطن لطلب التسجيل من خلال رقم الطلب الخاص به، سواء عن طريق موقع التسجيل عبر الرابط التالي"www.egcovac.mohp.gov.eg" أو الخط الساخن "15335".
وفي سياق متصل، لن يتم تطعيم أي شخص دون الحجز على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح "www.egcovac.mohp.gov.eg" ووصول رسالة تتضمن حجز الموعد والمكان المخصص له قبل التوجه إلى مركز تلقي اللقاح، وذلك حفاظاً على عدم حدوث تكدس بمراكز تلقي اللقاح وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية.
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