/631278/النائب-طارق-رضوان--السيسى-أول-زعيم-عالمى-ينتصر-لحقوق-الانسان

أعرب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن ثقته التامة فى أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة الفرنسية "باريس" للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان اليوم وغداً وستكون لها اثارها الايجابية والكبيرة لصالح الشعب السودانى وجميع شعوب القارة السمراء.

حقوق الإنسان فى افريقيا

وقال النائب طارق رضوان فى بيان له اصدره اليوم ان حقوق الانسان داخل السودان، وعدد كبير من الدول الافريقية شهدت تراجعاً كبيراً بسبب المشكلات والازمات التى عانت منها العديد من الدول الافريقية، خاصة مشكلات النزاعات والحروب ومشكلات الفقر والمرض والجهل، مؤكداً ان الرئيس السيسى لدية دراية كاملة بمشكلات وامال وطموحات الشعوب الافريقية، وحقها فى التنمية الشاملة واستغلال الطاقات الكامنة والثروات الطبيعية داخل العديد من دول القارة السمراء.

السيسي ينتصر لحقوق الانسان

وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح خلال رئاسته للاتحاد الافريقى العام قبل الماضى فى ان يتنصر لحقوق الانسان الافريقى، كأول قائد عالمى يجعل لافريقيا صوتها المسموع عالمياً، معرباً عن ثقته التامة فى أن مشاركة الرئيس السيسى فى قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية سوف تحقق نتائج ايجابية كبيرة وتسهم بشكل كبير في توفير قوة دفع فعالة للشراكة بين البلدين، من ناحية وبين فرنسا والقارة الأفريقية من ناحية أخرى.

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وطالب النائب طارق رضوان، بضرورة ان يهتم المؤتمرين باسقاط الديون السودانية والافريقية، خاصة بعد مواجهة الاقتصاد السودانى والاقتصاد الافريقى، للعديد من الازمات والمشكلات فى ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكداً ضرورة توجيه الاستثمارات الاجنبية الى كل من السودان ودول القارة السمراء، لإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية وغيرها من اجل مواجهة ازمة البطالة الطاحنة داخل افريقيا.