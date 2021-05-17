مواعيد عمل البنوك في مصر خلال هذه الايام

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يتطلع الكثير من المواطينن للتعرف على موعد افتتاح البنوك، خاصة بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، الذى استمر لثلاثة أيام متتالية.

موعد عمل البنوك

وفقًا لما هو مقرر فإنه سيتم فتح البنوك، اليوم الاثنين، بعد 5 أيام إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك لما جاء فى حديث مجلس الوزراء الذى أقر مدة الإجازة,

البنوك تفتح أبوابها الاثنين

وفى وقت سابق، كان البنك المركزى قد قرر خفض ساعات العمل، خلال شهر رمضان، كما أتاح للموظفين والعاملين إجازة لمدة 5 أيام متتالية بمناسبة عيد الفطر، بدءًا من يوم الخميس.

ومن المقرر أن تفتح البنوك أبوابها أمام المواطنين من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا، بدلًا من الساعة التاسعة والنصف، وهو الميعاد التى كان قد جرى تحديده فى شهر رمضان الكريم.

ووفقًا لما هو مقرر سلفًا فإن الإجازات المقبلة للبنوك تقتصر على يوم الجمعة فقط، وكل الاسبوع هو يوم عمل.

تجدر الإشارة إلى أن البنوك قد شهدت خلال الأيام التى سبقت عيد الفطر المبارك، إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين، نظرًا لاحتياجهم إدخار مبالغ مالية بمناسبة اقتراب تلك المناسبة السعيدة.

بنك مصر فى وسط القاهرة بالتحرير، كان قد شهد كثافة كبيرة من المواطنين خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، حتى أن الساحة المخصصة لاستقبال المواطنين قد ملئت على آخرها، كما شدد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما وفرت فروع البنك الأهلى العديد من الاجراءات الاحترازية لاستقبال المواطنين المقبلين للإيداع أو الإقتراض أو القبض، وهى وسائل تتضمن فى تعقيم اليدين قبل الدخول، والالتزام التام بالاجراءات الاحترازية، والعمل على تنسيق الدخول حتى لا يتكدس المواطنين بالباحات الداخلية.

يقدم البنك الأهلى وبنك مصر، بصفة دورية ومنتظمة العديد من المبادرات، كما يوفر الكثير من الوسائل التى تسهل على المواطن فى عملية الإيداع أو السحب، حتى أن البنك الأهلى أتاح خلال الفترة الماضية إمكانية سحب الأموال من أماكن مختلفة غير «الماكينات» الموجودة فى الشوارع، والتى تتمثل فى إمكانية السحب من أماكن إمدادات الوقود «البنزينة» وذلك تسهيلًا على المواطنين.