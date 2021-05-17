/631283/أكمل-نجاتي-يطلق-تصريحات-قوية-عن-التنسيقية-لمساندة-فلسطين وإدانة-الاحتلال-صور

نائب الشيوخ: ندين الاعتداء الغاشم من الاحتلال على أبناءنا الفلسطينيين أطلق النائب بمجلس الشيوخ، أكمل نجاتي كلمة قوية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حضور رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، استهلها بـ: ندين الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال على أبناءنا في فلسطيبن المحلتلة، وقد تابعنا الاعتداءات المستمرة على شعب فلسطيبن، واستمرار اعتداء إسرائيل على المصليين وتنديس المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستخدامالقوة الغاشمة ضد المدنيين.

وأضاف نجاتي: مايحدث لن يزيدنا إلا تمسكا وإصرارا على نصرة الحق، وجيش الاحتلال لايدرك مدى أهمية القضية الفلسطينية للعرب ولمصر على وجه الخصوص، موجها التحية للقيادة السياسية على فتح معبر رفح والمستشفيات، مضيفا: الدولة المصرية كانت ولازالت سابقة بكل جهد لحقن الدماء وتقريب وجهات النظر والتحرك الدبلوماسي والتواصل مع كافة الأطراف والمنظمات لوقف العدوان على أبناءنا في فلسطين. واستطرد نجاتي: طرحنا العديد من المبادرات لوقف إطلاق النار، ونثمن جهود الوفد الأمني المصري الرفيع المستوى في محاولة لوقف إطلاق النار، والتي حذرت من أي عمليات اجتياح بري وتم التواصل مع الفلسطينيين لتقريب وجهات النظر. تابع: نؤكد على ماجاء على لسان وزير الخارجية المصري، ونؤكد أن الوضع الحالي لن ينتج عنه إلا دائرة مفرغة من العنف المتواصل. واختتم: مصر تتحمل مسؤولياتنا تجاه قضية العرب، ومصر الداعمة الأولى للقضية الفلسطينية، عاشت فلسطين العربية وتحيا مصر زعيمة العرب .

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