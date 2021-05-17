مجلس الشيوخ ينتفض من أجل فلسطين «صور»

خصص مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جزء من جلسته العامة اليوم لإدانة الاعتداء الإسرائيلى الوحشى ضد الشعب الفلسطينى الاعزل.

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