مجلس الوزراء يكشف حقيقة الرسائل الوهمية للتطعيم بلقاح كورونا

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كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن إرسال وزارة الصحة رسائل وهمية بموعد ومكان التطعيم للمواطنين المسجلين لتلقي لقاح كورونا دون توفير الجرعات لهم.

رسائل وهمية بموعد ومكان التطعيم

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإرسال الوزارة رسائل وهمية بموعد ومكان التطعيم للمواطنين المسجلين لتلقي لقاح كورونا دون توفير الجرعات لهم.

التأكد من توافر الجرعات اللازمة

وشددت أنه لا يتم إرسال رسالة بموعد ومكان التلقيح للمسجل، إلا عقب التأكد من توافر الجرعات اللازمة بمراكز التطعيم في المحافظة والمنطقة التي يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها.

كما أكدت توافر كميات مناسبة من اللقاحات داخل المراكز المخصصة للتطعيم، تكفي المواطنين المسجلين الذين تم إرسال رسائل نصية لهم بمكان وموعد التلقيح.

وأشارت إلى إمكانية متابعة المواطن لطلب التسجيل من خلال رقم الطلب الخاص به، سواء عن طريق موقع التسجيل عبر الرابط التالي"www.egcovac.mohp.gov.eg" أو الخط الساخن "15335".

الحجز على الموقع الإلكتروني

ولن يتم تطعيم أي شخص دون الحجز على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح "www.egcovac.mohp.gov.eg" ووصول رسالة تتضمن حجز الموعد والمكان المخصص له قبل التوجه إلى مركز تلقي اللقاح، وذلك حفاظاً على عدم حدوث تكدس بمراكز تلقي اللقاح وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية.

التوعية الصحية لأكثر من 250 ألف مواطن

بينما أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة، قدمت التوعية الصحية لأكثر من 250 ألف مواطن بـ 7 محافظات خلال أيام عيد الفطر المبارك، في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي بمحافظات القاهرة، إسكندرية، الفيوم، دمياط، كفر الشيخ، الجيزة، بورسعيد، لتكثيف حملات التوعية الصحية بفيروس كورونا للمواطنين، حيث تجوب مختلف أنحاء المحافظات، والمرور على الأسواق العامة، والمقاهي، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على الأهالي بالقرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ.