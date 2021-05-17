في عيد ميلاده الـ 81..رحلة الزعيم عادل إمام وأبرز أعماله

/631287/في-عيد-ميلاده-الـ-81رحلة-الزعيم-عادل-إمام-وأبرز-أعماله

يحرص محبي الفن في كل عام على الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام وسط حالة من الحب والأمتنان لما قدمه من أعمال أضافت للفن خلال مسيرته الفنية، التي امتدت لأكثر من 60 عام، ولد عادل إمام يوم 17 مايو عام 1960 في قرية شها بالدقهلية وتخرج من كلية الزراعة ولكنة سلك طريق الفن بسبب الموهبة التي يتمتع بها والتي جعلته يتربع على عرش الفن ويكتسب شهرة واسعة في مصر والوطن العربي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل رحلة حياة الزعيم عادل إمام في ذكرى ميلاده الـ 81، فضلًا عن أبرز أعمال المسرحية وأشهر الجمل التي لازالت عالقة في أذهان الجمهور.

مسيرة الزعيم عادل إمام

كانت بداية اكتشاف عادل إمام على مسرح المدرسة، وبالرغم من صغر سنة إلا انه كان يهتم كثيرًا بالمسرح حتى انه قدم روايات من الأدب العالمي في المدرسة واكتسب من خلالها شجاعة الوقوف على خشبة المسرح وتعلم كيفية كتابة النص المسرحي وتجسيد الأدوار فضلاً عن اكتساب العديد من المهارات، وواصل الفنان مسيرته الفنية بعد التحاقه بكلية الزراعة، حيث بدأت احترافيته من هنا عندما ادرك أن عليه إستكمال بقية عمره في العمل بالتمثيل الذي وقع في غرامه.

أما عن حكمته بشأن عمله في الفن على الرغم من تخرجه من كلية الهندسة الزراعية، قال: "أنا مهندس زراعي لم أمارس مهنتي يومًا، تخرجت من كلية الزراعة بمهنة ممثل ولا أعرف شيء غير التمثيل" وقرر ان يبني طريقه المستقبلي بشكل خاص ومستقل متيقنًا في الوصول إلى ما يريده.

أبرز “إيفهات” عادل إمام

لم يقدم عادل إمام دورًا في فيلم أو مسلسل أو على المسرح إلا وترك بصمة في أذهان الجمهور وأثر جميل خاصة في أدواره الكوميدية التي بدء منها انتشار الافيهات التي تتناقل من جيل لجيل أشهرهم "لقد وقعنا في الفخ"، "بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولى اقف"، "الحلزونة ياما الحلزونة"، "اما بلد شهادات صحيح"، "كل واحد يخلي بالو من لغاليغو"انا شربت حشيش انهاردة".

أبرز أعمال عادل إمام المسرحية

ارتبط عادل إمام بالمسرح الذي قضى به اكثر من ثلث عمره، حيث اعترف بصعوبة المسرح والمسؤلية الكبيرة التي تقع على عاتق ممثل المسرح ولكنة تمكن من الانفراد والتمييز في المسرح وتحقيق نجاحًا باهرًا به، ومن ضمن أعماله المسرحية التي لاقت شهرة واسعة مسرحية "مدرسة المشاغبين" مع باقة من ألمع النجوم، حيث شارك معه كلاً سعيد صالح، سهر البابلي، حسن مصطفى، يوسف شلبي، ايضاً مسرحية "شاهد مشفش حاجة" مع عمر الحريري، مسرحية "الواد سيد الشغال" مع عمر الحريري ومشيرة إسماعيل ومصطفى متولى، مسرحية "الزعيم" مع احمد راتب ومنال سلامة،واخرهم مسرحية "بودي جارد".

ظل اسم الزعيم عادل إمام في الصدارة طوال مسيرته الفنية لانه يمتلك رؤية فنية تحترم المشاهد جعلت بينه وبين جمهوره ثقة وحب متبادل، لذا بات أسمه يلمع في قائمة نجوم الفن على مستوى الوطن العربي.