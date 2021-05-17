/631288/3-لاعبين-يرتدون-قميص-الأهلي-بعد-تولي-ياسين-منصور-رئاسة-كرة-القدم

قرر مجلس إدارة الحمراء تعيين الأستاذ ياسين منصور ، رجل الأعمال ، رئيسا لشركة النادي الأهلي لإدارة كرة القدم بالنادي الأحمر، وذلك عقب الإجتماع الذي أدارة بين مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب في الجزيرة من أجل حسم بعض الملفات على رأسها شركات النادي المختلفة.

وبعد قرار تعيين ياسين منصور رئيسا لشركة النادي الأهلي لكرة القدم ، ومصطفى مراد فهمي نائبا للرئيس ، وحسام غالي في عضوية المجلس ، توسم العديد من جماهير القلعة الحمراء حسم العديد من الصفقات التي ينتظرها عشاق المارد الأحمر، والذي وقف العائق المادي في وجه إرتداهم القميص الأحمر.

تعيين ياسين منصور رئيسا لشركة النادي الأهلي لكرة القدم

ونظرا للقيمة الإقتصادية الكبيرة التي يحتظى بها منصور ، الذي تقدر ثروته بحوالي 1.1 مليار دولار، بدء الحديث من جانب جماهير النادي الأهلي وبعض المحللين عن توجه القلعة الحمراء لحسم عدة صفقات ، دار الحديث عنها خلال الفترات الماضية ، لكنها لم تتم بسبب المغالاة المادية، ويستعرض موقع دوت الخليج أبرز الأسماء المرشحة للمارد الأحمر بعد تولى ياسين منصور رئاسة شركة كرة القدم .

جاستون سيرينو لاعب صن داونز

يعد اللاعب جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي أبرز الصفقات المرشحة للإنضمام للنادي الأهلي بعد تولي ياسين منصور رئاسة شركة النادي لكرة القدم ، حيث سبق واعلن اللاعب رغبته في الإنتقال لصفوف القلعة الحمراء لكن وقفت طالب النادي الجنوب إفريقي الماية الكبيرة عائق أمام إرتداء القميص الأحمر.

سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي

خرجت أنباء خلال الفترات الماضية عن رغبة النادي الأهلي في شراء عقد اللاعب سفيان رحيمي جناح الرجاء المغربي ، قبل أن تتعقد الأمور بسبب قيمة اللاعب المالية الكبيرة ، ولكن مع تولى ياسين منصور رئاسة شركة النادي لكرة القدم أصبح حسم الصفقة في متناول القلعة الحمراء.

بغداد بونجاح لاعب السد القطري

أرتبط أسم الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري الحالي بالقلعة الحمراء خلال الفترات الماضية، وفي كل موسم إنتقالات، وسبق وأعلن اللاعب رغبته في اللعب للمارد الأحمر، لكن دوما كان يقف المقابل المادي الكبير عائق أمام إنضمامه للقلعة الحمراء، ومع تواجد الإدارة الجديدة للمادر الأحمر بدأت الأخبار حول عودة التفكير في ضم اللاعب من النادي القطري.

وتواجه الأهلي ازمة مقبلة وهو عدد اللاعبين الأجانب في القائمة المحلية ، حيث تنص اللائحة على تواجد 5 لاعبين فقط بحد أقصى في القائمة الأمر الذي يجعل ضم المارد الأحمر للاعبين جدد في غاية الصعوبة ، في ظل تمسك القلعة الحمراء بالرباعي بدر بانون ، جونيور أجاى، أليو ديانج، على معلول، وكذلك الوافد الجديد والتر بواليا.