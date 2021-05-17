خالد مصطفى : جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني انتهاكا  صارخاً لمواثيق حقوق الإنسان

/631289/خالد-مصطفى--جرائم-إسرائيل-ضد-الشعب-الفلسطيني-انتهاكا- صارخا-لمواثيق-حقوق-الإنسان

أكد النائب خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ، أن جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى تعد انتهاكاً صارخا لمواثيق حقوق الإنسان، وتجاوز خطير لاتفاقيات الأمم المتحدة، التى تفرض على إسرائيل عدم التعرض للشعب الفلسطينى بصفة عامة والأطفال والنساء بصفة خاصة.

سياسات الاحتلال الفلسطيني

وقال النائب خالد مصطفى ، أدين وبكل قوه سياسات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني،مؤكدا أنه لو اتحدت الشعوب الاسلاميه والعربيه علي كلمه سواء ما كانت لإسرائيل قائمه.

هيومان رايتس ووتش

ولفت النائب خالد مصطفي عضو مجلس الشيوخ،إلى أن التاريخ لن يرحم كل من صمت أمام تلك الانتهاكات الإسرائيلية ،وخاصة منظمات حقوق الإنسان، كهيومان رايتس ووتش وغيرها، والتى أظهرت مواقف غير جادة تجاه الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني.

ودعا مصطفى خالد،المجتمع الدولى للتحرك السريع لوقف تلك الانتهاكات مع قيام مفوضية حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق بشان الانتهاكات الإسرائيلية .

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وقال إن التحركات المصرية تسعى لحشد الموقف الإقليمى والدولى لوقف العدوان على غزة ، مشيرا إلى أن مصر تعد محورًا أساسيًا لأية تحركات جادة لدعم القضية الفلسطينية العادلة.

من جانبه أكد المستشار عبد الوزهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم الاثنين،أن هذه المشاهد مثلت مشـهـد اسـتفز مشـاعر الشـعوب الإسلامية، بـل وشـعوب العـالم أجمـع وذلـك بـالتوازي مـع الإجـراءات المتخـذة مـن جـانـب سـلطات الاحـتلال للتهجير القسـرى لـعـدد مـن العـائلات الفلسطينية مـن منـازلهم فـي حـي "الشـيـخ جـراح" بالقـدس الشرقية وقـد ازداد الأمـر سـوءاً مـع قـيـام القـوات الإسرائيلية بتنفيـذ عمليـة عسـكريـة علـى قـطـاع غـزة ... وقـع علـى إثرهـاأعـداد كبيـرة مـن الفلسطينيين وهـو الأمـر الـذي مـن شأنه أن يهدد مستقبل السلام والاستقرار بالمنطقة.

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ يناقش اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قانون الصكوك السيادية بالاشتراك مع لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاسنثمار ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.