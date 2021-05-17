/631290/انتفاضة-بمجلس-الشيوخ-ضد-المجازر-الإسرائيلية-ضد-الشعب-الفلسطيني-صور

خصص مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جزء من جلسته العامة اليوم لإدانة الاعتداء الإسرائيلى الوحشى ضد الشعب الفلسطينى الاعزل.

وأكد الأعضاء أهمية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، منتقدين والكيل بمكيالين الذى تقوم به بعض الدول عالميا تجاه هذة القضية.

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن كلمة رئيس المجلس جامعة مانعة، تعبر ليس عن رأي الشيوخ فقط، وإنما هي تعبير صادق عن المصريين جميعا، وأضاف: بإسمي وبإسم حزب الوفد، أسجل استنكارا بالغا على الاعتداءات الوحشية على الفلسطينيين، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، بما يشكل جرائم حرب، بكل ماتعنيه الكلمة.

مجلس الشيوخ ينتفض من أجل فلسطين

وقال: هناك انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة بهذه الاعتداءات الغاشمة، متسائلا: أين المنظمات الدولية، وتلك التي تتحدث عن حقوق الإنسان، مايحدث يشكل جرائم حرب وإبادة جماعية بكل النصوص المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة والمتفرعة عنها.

وطالب رئيس مجلس الأمن ورئيس الأمم المتحدة بتفعيل نصوص الأمم المتحدة التي تكفل لمجلس الأمن التدخل بالقوة في الحالات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ النائب حسام الخولي، بإسم حزب مستقبل وطن، ندين مايجرى من إعتداءات على الفلسطينيي، ونشكر القيادة السياسية المصرية التي لم تتأخر عن التحرك السريع لحل الأزمة والحفاظ على أمن الأطفال والنساء في قطاع غزة.

وتسائل الخولي: أين منظمات حقوق الإنسان، التي ترى في بث مباشر بالصوت والصورة مقتل الأطفال العزل، ولم نشاهد أي عقوبات أو التلويح بها.

وألقى النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمتحدث بإسم نواب التنسيقية بالمجلس، بيان التنسيقية بشأن الاعتداءات المستمرة لجيش الإحتلال على الشعب الفلسطينى خلال الأيام السابقة وإستمرار إعتداء قواته على المُصلين بالمسجد الأقصى وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وإستخدام القوة الغاشمة ضد المدنيين العزل.

وطالب البيان المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه هذه الأزمة وهذا العدوان الغاشم على مواطنين عزل حقناً لدماء الفلسطينين، وما يكابده أشقائنا في فلسطين وخصوصاً مدينة القدس الشريف وغزة الباسلة من معاناة.

وثمن بيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجهود الدبلوماسية الحثيثة للدولة المصرية لفرض الهدنة بين كافة الأطراف حقناً للدماء ، بالإضافة إلى ما تم تقديمة من أوجة المساعدة الطبية والغذائية لأشقائنا الفلسطينيين وفتح معبر رفح بشكل إستثنائي لاستقبال أشقائنا الفلسطينين ، وكذلك فتح المستشفيات فى شمال سيناء لمعالجة الجرحى .

واكدت التنسيقية ان الدولة المصرية كانت ومازالت سباقة بكل جهد لحقن الدماء وتقريب وجهات النظر من خلال التحرك الدبلوماسي والتواصل مع كافة الأطراف والعديد من الدول والمنظمات الدولية المعنية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان ، وتم طرح العديد من المبادرات من جانبنا لوقف إطلاق النار .

واضافت :لا نغفل الدور الذى قام به الوفد الأمني المصري رفيع المستوي بالتواجد في فلسطين منذ بدء العدوان في محاولة لوقف إطلاق النار ، هذا وقد حذرت مصر من اى عمليات اجتياح بري من الجانب الاسرائيلي وتم التواصل مع الجانب الفلسطيني لتقريب وجهات النظر، وتم التأكيد على لسان وزير الخارجية المصري بالأمم المتحدة على الركائز الاساسية لحلحلة الموقف الراهن وضرورة التمهيد لإحياء مفاوضات سلام حقيقية وجادة تستهدف الوصول لحل جذري للقضية من الأساس بدلاً من الإرتكان للوضع الهش الحالي، الذي لن ينتج سوى دائرة مفرغة من العنف المتكرر، يدفع ثمنها الأبرياء.

و أشارت الي ان هذه الجهود تأتي إيمانًا بمسئوليتنا التاريخية المستدامة تجاه القضية الفلسطينية التي كانت - ومازالت - قضية العرب ككل ، وهذا ليس بجديد على مصر الداعمة الأولي دائماً للقضية الفلسطينية والمدافعة عنها.

حقوق الإنسان والإعتداءات الإسرائيلية

وقال النائب محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ : ندين العدوان الاسرائلى عل الفلسطينين العزل والذى عن استشهاد ١٨٧ شهيد واكث من ألف جريحا وقد شهدت الايام الماضية تصعيدا من العنف الممنهج دون احترام لمشاعر المسلمين لاسيما أن هذة الانتهاكات تمت خلال شهر رمضان.

وأشاد بالجهود المصرية الحثيثة التى تمت على مدار الأيام الماضية .ودور مصر التاريخى ضد القضية الفلسطينية.

قال النائب طارق نصير: ابناء الشعب الفلسطينيى يدفعون ثمنا كبيرا من أرواحهم فى ظل صمت عالمى وأقليمى تجاه المجازر الوحشية التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الأعزل.

وقال النائب يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ: مكانة القدس تنبع من مكانتها الدينية سواء للمسلمين أو الاقباط .وأشار إلى ضرورة تسوية الأزمة الحالية منعا لوقوع ضحايا جدد.

وقال عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن اليوم يبدأ الأسبوع الثاني للحرب الإسرائيلية على الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أنها حرب غير متكافئة على الإطلاق بين الفلسطيين والآلة العسكرية الإسرائيلية.

وتابع: تلك الحرب وقع فيها ضحايا من الأطفال والنساء، والدرس الذي يجب على إسرائيل أن تتعلمه، هو أن القضية الفلسطينية لا تموت، وأن القدس لاتموت، والشعب الفلسطيني لايموت.

واختتم عضو الشيوخ، الفاشية الاستيطانية لن تفلح في جهودها، وأن القضية الفلسطينية سوف تنتصر نظرا لعدالتها.

كان رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق افتتح الجلسة العامة صباح اليوم الإثنين بكلمة أدان خلالها الممارسات الغاشمة التي يتعرض لها الفلسطينيين، مؤكدا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، ودعا المؤسسات الدولية و الاممية لتحمل مسئوليتها و توفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني، و قال:" الشيوخ يدعم الموقف الرسمي للحكومة المصرية و يؤكد وقوفه لدعم الشعب الفلسطيني و دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشرقية".