/631292/محمود-عصام-ماتقوم-به-اسرائيل-داخل-الأقصى-جرائم-حرب

وصف النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، ماتقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى داخل المسجد الأقصى، بأنها جرائم حرب، وانتهاك صارخ وسافر، وهمجي لاقتحام المسجد الأقصي والاعتداء على المصلين والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

محمود عصام: ما تقوم به قوات الاحتلال انتهاك صارخ لأحكام القانون

وأكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن ماتقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى فيه انتهاكات صارخة لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدوليةوقانون حقوق الإنسان مطالباً من العالم كله والمجتمع الدولى خاصة مجلس الامن الذى يجب ان يعقد اجتماعا طارئا يعلن رفض ووقف محاولات الجانب الإسرائيلي التغول على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين واحترام قدسية المسجد الأقصى وعدم السعي إلى مزيد من التصعيد وما يترتب عليه من أحداث ستزيد من قتامة المشهد الفلسطيني الإسرائيلي.

محمود عصام يطالب المجتمع الدولى القيام بواجبه والعمل على الوقف الفورى لإطلاق النار

وطالب محمود عصام من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بمسئوليتها فى الوقف الفورى لما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلى داخل المسجد الأقصى والقيام بأعمال العربدة والبلطجة ضد الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة ابسط حقوقهم فى ممارسة شعائرهم الدينية.

كما طالب بضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.