/631291/قرار-جمهوري-الموافقة-على-منحة-تتجاوز-750-ألف-دولار-لدعم-إدارة-البيئة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 180 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاسته وعضوية عدد من الأجانب والمصريين.

منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 723 لسنة 20/0 بشأن الموافقة علي خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الانتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة " الموقع بتاريخ 26 أكتوبر 20/0. تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا برقم 174 لسنة 2021 بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد 25 أبريل. وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، بحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

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