/631294/جمعية-مؤلفي-الدراما-تطالب-بإجتماع-عاجل-مع-تامر-مرسي-بسبب-مسلسلات-رمضان

أصدرت جمعية مؤلفي الدراما برئاسة الكاتب الكبير بشير الديك بيانًا رسميًا، هنئت من خلاله الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أنها أشادت بدور الدراما المصرية في هذا العام 2021، خاصًة الأعمال التي ناقشت قضايا الوطن وكشف الحقائق مثل مسلسل الاختيار 2 للنجم كريم عبد العزيز و أحمد مكي، ومسلسل هجمة مرتدة للفنان أحمد عز و هند صبري.

دوت الخليج يرصد أبرز ما جاء في بيان جمعية مؤلفي الدراما، فضلًا عن أسباب مطالبتها بالاجتماع مع تامر مرسي رئيس شركة المتحدة.

جمعية مؤلفي الدراما تندد بالمسلسلات المسيئة للمجتمع المصري

وأبدت الجمعية عدم إعجابها ببعض الأعمال الدرامية، مستنكرة تناولها للمجتمع المصري خاصًة الصعيد بشكل يسئ إلى أهله ويظهر أنهم يعيشون في دولة بلا قانون، يبيحون فيه جرائم متعددة من قتل وتدمير وحرق وزواج قاصرات، ما يعطي انطباعًا حول غياب رجال الشرطة والأمن، وإذا وجدوا يتم إهانتهم والاعتداء عليهم، ما يصدر صورة سيئة عن مصر ويضر بالسياحة.

كما أنها استشعرت بعض القلق من أن يُفهم البعض توجيه الدولة التي تعمل جاهدة لإصلاح المجتمع لتلك الأعمال، خاصًة أنها من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جمعية مؤلفي الدراما تدعو إلى تفعيل دور الرقابة على المصنفات

وأكدت الجمعية، أن من الضروري تشكيل لجنة من مفكرين وأساتذة الجامعة في مجال الاجتماع وعلم النفس والسياسة والتاريخ، لوضع استراتيجية وخطة للموضوعات التي يجب طرحها في الأعمال الدرامية، وتفعيل دور الرقابة على المصنفات.

أسباب مطالبة جمعية مؤلفي الدراما بالاجتماع مع تامر مرسي

وطالبت الجمعية في نهاية البيان بعقد اجتماع عاجل بين الأستاذ تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووفد من مجلس إدارة الجمعية لبحث قضايا كبار المؤلفين والملكية الفكرية.

مواقع السوشيال ميديا تشهد هجومًا على مسلسل نسل الأغراب

الجدير بالذكر، أن رواد السوشيال ميديا وجهوا انتقادات لاذعة لمسلسل نسل الأغراب بطولة النجم أحمد السقا والفنان أمير كرارة، نتيجة لما صدره من مشاهد دموية وحادة وجرائم عنف، وهو ما جعل شركة المتحدة للخدمات الإعلامية توقف تعاملها مع المخرج والسيناريست محمد سامي.