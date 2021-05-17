/631296/طارق-حامد-و-زيزو-أبرزهم-أكثر-لاعبي-الزمالك-مشاركة-في-الدوري-الممتاز

أستعرض الموقع الرسمي لنادي الزمالك أكثر اللاعبين المشاركين مع الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي بعد أن مرت 22 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز والذي يتصدرها الفريق الأبيض برصيد 48 يليه الأهلي في المركز الثاني .

وشهدت المباريات التي خاضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض تواجدا قويا خلال من عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض وذلك بعد مرور 22 جولة في الدوري المصري الممتاز الذي يحتل الفارس الأبيض صدارته بـ 48 نقطة.

ويعد الثلاثي طارق حامد لاعب الوسط المدافع وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو جناحي نادي الزمالك الأكثر مشاركة مع الفريق الأبيض بواقع 21 مباراة من إجمالي 22 مباراة خاضها الفريق في منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاءت الأرقام للاعبين كالتالي:

طارق حامد لاعب وسط الزمالك

يعد طارق أحمد أكثر لاعبي النادي الأبيض مشاركة في مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم بعد أن خاض 21 مباراة بعدد دقائق وصل إلى 1807 دقائق، بعد أن شارك لاعب خط وسط الفريق المدافع في 20 مباراة أساسيا ومباراة واحدة كبديل أمام إنبي بالدور الأول ، وتعد مباراة سموحة هو اللقاء الوحيد الذي غاب عنه حامد عن صفوف القلعة البيضاء .

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

يأتي أحمد سيد زيزو في المرتبة الثانية للأكثر مشاركة بالنادي الأبيض في هذا الموسم بواقع 1664 دقيقة بعد أن شارك اللاعب في 21 مباراة مع الفارس الأبيض، منهم 19 مباراة أساسيا ومباراتين بشكل بديل أمام الأهلي وسموحة في الدور الأول بدلا من شيكابالا أمام الأهلي ، وأوناجم أمام سموحة، وتعتبر مباراة وادي دجلة هو اللقاء الوحيد الذي غاب عنه اللاعب.

أشرف بن شرقي جناح الزمالك

يحل أشرف بن شرقي في المرتبة الثالثة بين أكثر اللاعبين مشاركة في الدوري الممتاز بنادي الزمالك بعد أن شارك المغربي في 21 مباراة بواقع 15 مباراة اساسيا و 3 بشكل بديل أمام الإسماعيلي و طلائع الجيش و المقاولون وبمعدل 1608، وتعد مواجهة الإتحاد السكندري هو اللقاء الوحيد الذي غاب فيه اللاعب عن صفوف الفارس الأبيض.