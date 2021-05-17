/631297/ضبط-14497-شخصا-لعدم-ارتدائهم-الكمامة-وتحرير-مخالفات-للمحلات

استمرت وزارة الداخلية في شن حملاتها بشكل واسع على مخالفي القانون، حيث أعلنت ضبط 14497 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية للحد من انتشار كورونا.

التصالح وسداد الغرامة وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (14462) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (35) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة. تحرير 2206 مخالفات للمحلات كما تم تحرير 2206 مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 300 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 2771 شيشة. المخالفين لـ تركيب الملصق الإلكتروني بينما نجحت الداخلية، في سحب 4057 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك فى 30 مارس. ويأتي الأمر فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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