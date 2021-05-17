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جدة - نرمين السيد - ويضم مجلس الأمناء فى عضويته من الأجانب: تارو آسو نائب رئيس وزراء اليابان، وجوهى ساساكى مدير متحف كيوتو الوطنى، والأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية، ومدير متحف المتروبوليتان، وأمين عام منظمة السياحة العالمية.
كما يضم مجلس أمناء المتحف من المصريين: وزير السياحة والآثار، ووزير الثقافة، ووزير المالية، ومدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور زاهى حواس، والدكتور فاروق حسنى، وهشام عكاشة، ودكتور فاروق العقدة، ومحمد لطفى منصور والإعلامى شريف عامر.
ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة 3 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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