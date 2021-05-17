عاجل.. الرئيس السيسى يصل قصر الإليزيه لعقد مباحثات مع نظيره الفرنسى

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، إلى قصر الإليزيه لعقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك وفقا لما أعلنه التليفزيون المصرى.





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