بث مباشر.. قمة السيسى وماكرون فى الإليزيه

جدة - نرمين السيد - يقدم "دوت الخليج" بثا مباشرا للقمة المقرر إقامتها، بعد قليل، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون.



جدة - نرمين السيد - يقدم "دوت الخليج" بثا مباشرا للقمة المقرر إقامتها، بعد قليل، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون. ويزور الرئيس السيسى فرنسا للمشاركة فى مؤتمرى دعم السودان، واقتصاد إفريقيا.

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