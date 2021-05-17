الشيوخ يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى: القضية الفلسطينية لا ولن تموت

جدة - نرمين السيد - وأكد الأعضاء أهمية الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، منتقدين الكيل بمكيالين الذى تقوم به بعض الدول عالميا تجاه هذة القضية.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: باسمى وباسم حزب الوفد، أسجل استنكارا بالغا على الاعتداءات الوحشية على الفلسطينيين، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى، بما يشكل جرائم حرب، بكل ما تعنيه الكلمة.

وتابع: هناك انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة بهذه الاعتداءات الغاشمة،متسائلًا: أين المنظمات الدولية، وتلك التى تتحدث عن حقوق الإنسان، ما يحدث يشكل جرائم حرب وإبادة جماعية بكل النصوص المستقرة فى مواثيق الأمم المتحدة والمتفرعة عنها.

وطالب رئيس مجلس الأمن ورئيس الأمم المتحدة بتفعيل نصوص الأمم المتحدة التى تكفل لمجلس الأمن التدخل بالقوة فى الحالات التى تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقال النائب محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ: ندين العدوان الإسرائلى عل الفلسطينين العزل والذى نتج عنه استشهاد 187 شهيدًا، وأكثر من 1.000 جريح، وقد شهدت الأيام الماضية تصعيدا من العنف الممنهج دون احترام لمشاعر المسلمين لاسيما أن هذة الانتهاكات تمت خلال شهر رمضان.

وأشاد بالجهود المصرية الحثيثة التى تمت على مدار الأيام الماضية، ودور مصر التاريخى بشأن القضية الفلسطينية.

وقال النائب طارق نصير: أبناء الشعب الفلسطينيى يدفعون ثمنا كبيرا من أرواحهم فى ظل صمت عالمى وإقليمى تجاه المجازر الوحشية التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الأعزل.

وأكد النائب يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن مكانة القدس تنبع من مكانتها الدينية سواء للمسلمين أو المسيحيين، مشيرا إلى ضرورة تسوية الأزمة الحالية منعا لوقوع ضحايا جدد.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، أن اليوم يبدأ الأسبوع الثانى من المجازر الإسرائيلية الوحشية على فلسطين المحتلة.

واستطرد قائلا: "إن قوات الاحتلال تظن أن القضية الفلسطينية ستموت، ولكنها لا ولن تموت، لأن القدس لا يموت والشعب الفلسطينى لا يموت".