فيديوجراف.. العلاقات الثقافية بين القاهرة وباريس تاريخ ممتد

جدة - نرمين السيد - ومن أبرز أشكال الاهتمام المصرى بالتعاون الثقافى مع باريس، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2019 عاما للثقافة الفرنسية فى مصر، كما أن العشرات من المدارس الفرنسية المعترف بها تعمل فى مصر، فضلا عن الاتفاق على إقامة شراكة ثقافية بين البلدين.

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