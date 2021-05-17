فيديو.. الرئيس السيسى يتجه إلى قصر الإليزيه للقاء ماكرون

جدة - نرمين السيد - غادر الرئيس عبدالفتاح السيسى مقر إقامته، بالعاصمة الفرنسية باريس، متجهًا إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.



جدة - نرمين السيد - غادر الرئيس عبدالفتاح السيسى مقر إقامته، بالعاصمة الفرنسية باريس، متجهًا إلى قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسى قمة مع نظيره الفرنسى، بعد قليل، فى قصر الإليزيه.

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