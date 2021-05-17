ننشر قائمة مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير برئاسة السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 180 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاسته وعضوية عدد من الأجانب والمصريين

الأجانب

- تارو آسو نائب رئيس وزراء اليابان بصفته

- جوهو ساساكى مدير متحف كيوتو الوطنى بصفته

- الأمير سلطان بن سلمان رئيس وكالة الفضاء السعودية

- فيليب دي مونتيبيلو مدير متحف المترو بوليتان

- زراب بولوليكشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية المصريون

- الدكتور محمد معيط وزير المالية

- الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة

- الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

- الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبه الإسكندرية

- الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق

- الدكتور فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق

- زاهى حواس العالم الأثري

- هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي

- محمد لطفي منصور رجل أعمال مصري

- الإعلامي شريف عامر

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