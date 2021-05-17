وزير الخارجية: مصر تكثف جهودها لوقف إطلاق النار وحماية الفلسطينيين

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر تكثف اتصالاتها لتحقيق الهدف المنشود والتوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية، لأنه يحقق مصلحة كافة الأطراف واستقرار المنطقة وعدم توسيع رقعة الصراع، واصفا ما يحدث في قطاع غزة بأنه قتل وتدمير يتعرض له المدنيون.

وحذر وزير الخارجية في اتصال هاتفى مع شبكة سكاي نيوز الإخبارية، إسرائيل من محاولة تغيير طبيعة مدينة القدس والحقوق العربية فيها، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى عدم اتخاذ خطوات تزيد من الاحتقان في المدينة.

وشدد "شكري" على أن مصر تسعى للوصول إلى وقف إطلاق النار وفتح الآفاق لمفاوضات سياسية، لتحقيق الحل الدائم للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، مؤكدا أن مصر تفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة وإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية خلال المرحلة الحالية الحرجة، معلقا: "نقف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته ونقدم ما نسطيع من معاونة لرفع العبء عن الفلسطينيين".