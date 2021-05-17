بالأسماء.. قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 180 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاسته وعضوية عدد من الأجانب والمصريين. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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