أحمد نوتردام يكتسح إيرادات الأفلام بالسينما

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نجح فيلم أحمد نوتردام، للفنان رامز جلال في تحقيق أعلى الإيرادات خلال أيام عيد الفطر وظل متمسكًا بالصدارة حتى بعد إنتهاء اجازة عيد الفطر في ظل وجود منافسة مع افلام أخرى منها فيلم "ديدو" الذى يأتي في المركز الثاني، وفيلم "ثانية واحدة" لدينا الشربيني ومصطفى خاطر بالإضافة لفيلم "وقفة رجالة"، ولازالت تستقبل السينمات أعداد كبيرة على شباك التذاكر فى ظل الاجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

دوت الخليج يكشف آخر إيردات أفلام العيد التي تم طرحها مؤخرًا في السينمات، وتصدر رامز جلال لتلك الإيرادات بفيلمه الجديد أحمد نوتردام ليواصل مسيرة نجاحه وتألقه.

إيرادات فيلم أحمد نوتردام

جاء فيلم "أحمد نوتردام" في الصدارة بإجمالي إيرادات بلغت2 مليون و802 ألف و752 جنية، والفيلم من بطولة رامز جلال ،حمدي المرغني، غادة عادل، بيومي فؤاد، انتصار، محمد ثروت، أحمد فتحي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

واحتل المركز الثاني فيلم "ديدو" بطولة الفنان كريم فهمي، حيث بلغت إيراداته مليون و836 ألف و901 جنية، ويشارك فية كلاً من بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتهي وحمدي المرغني، والفيلم من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

والمركز الثالث لفيلم "ثانية واحدة" الذي حقق إيرادات وصلت لـ 350 ألف 155 جنية، الفيلم من بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، علا رشدي، بيومي فؤاد، فضلاً عن ضيوف الشرف الذي من بينهم أحمد الفيشاوى وفتحي عبدالوهاب، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

أما عن فيلم "وقفة رجالة" جاء في المركز الرابع حيث بلغت حصيلة الفيلم 13 ألف جنية، "وقفة رجالة" من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي كما شارك فيه الفنانة أمينة خليل وماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، محمد سلام وشريف دسوقي.