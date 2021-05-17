رسميا.. الأهلي يفوز بدوري 2006 بـ«القرعة»

توج فريق النادي الأهلي مواليد 2006 بلقب دوري الجمهورية لكرة القدم، بعدما أسفرت القرعة التي أجريت اليوم الاثنين في مقر اتحاد الكرة،عن حصول الأهلي علي المركز الأول ، ويليه الانتاج الحربي في المركز الثاني .

كان الأهلي أنهى البطولة برصيد 19 نقطة وكذلك الإنتاج الحربي، وسجل كل فريق ١٧ هدفاً مقابل ١٢ هدفاً في مرماه، ليتساوى الفريقان في عدد النقاط ونتائج المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة وأيضا التي استقبلها كل فريق، ليتم اللجوء للقرعة وفقاً للائحة اتحاد الكرة .

الأهلي يفوز بالدوري المصري للناشئين

وكانت التصفية النهائية لمسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2006، بمشاركة 9 فرق شهدت فوز الأهلي على المصري 3-2، والإنتاج الحربي على الزمالك 2-1، وتعادل إنبي مع المقاولون العرب 2-2.

يذكر أن فريق الأهلي مواليد 2003 حقق فوزا هام على الزمالك في قمة دوري الناشئين في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ميت عقبة في القلعة الحمراء ، وذلك بحضور العديد من مسئولي ولاعبي الفارس الأبيض على رأسهم نائب رئيس النادي ومحمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمي: أحمد نادر السيد خط الدفاع: محمد كمال “أوماجا”، مصطفي أحمد ، أحمد محمود ، محي جمعة خط الوسط: أحمد عبدالرحيم “إيشو” ، عبدالرحمن حمادة الفيومي، طارق علاء ، ماجد هاني ، عبد الله محمد خط الهجوم: علي ياسر

دكة بدلاء الزمالك أمام الأهلي في دوري الناشئين

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: وكريم أحمد عبدون ، فارس مصطفي، زياد أحمد، عبدالرحمن محمد ، خالد عمرو، أحمد خالد ، مازن عادل، عبدالرحمن علي، محمود دسوقي.

وحضر المباراة بين الأهلي و الزمالك ، محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كما حضر المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس الفارس الأبيض وكذلك حسين السمرى عضو اللجنة التنفيذية للمباراة ، ليقلص الفارق المارد الأحمر بين الناديين لخمس نقاط فقط في بطولة الدوري الممتاز في المباراة التي اقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الجمهورية