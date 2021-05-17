/631306/أمير-عزمي-مجاهد-يفتح-النار-على-حكم-مباراة-البنك-الأهلي

أكد أمير عزمي المدرب العام للبنك الأهلي على رفضه العقوبة التي وقعتها لجنة المسابقات عليه على إثر المباريات الماضية في بطولة الدوري الممتاز ، كاشفا كوليس المشادة التي حدتث مع حكم اللقاء والتي على إثرها تلقى عقوبة الإيقاف بمباراتين وذلك خلال تصريحات إذاعية.

وقال أمير عزمي مجاهد: " من الطبيعي الإنفعال أثناء المباريات ومع كل الفرص وهو أمر يحدث أن ينفعل المدرب على الدكة حتى فى حال إهدار فرصة يكون لك رد فعل وتنفعل معها".

أمير عزمي مجاهد يفتح النار على الحكام

وتابع مجاهد: " لكن الحكم لم يكن يسمح حتى بذلك خلال مباراة البنك الأهلي الماضية ، وعقب إهدارنا لفرصة هدف محقق "قمت من على الدكة بقول ياااه، تفاجئن بقوله اقعد يا كابتن"، هل أنا جاي مدرسة ".

وواصل مدرب البنك الأهلي: " ذهبت من أجل إحضار زجاجة مياه وجدت الحكم يسير خلفي ، وكأننا جئنا لنتربى، وطلبت من الحكم الحديث مع الغندور لكن لم يسمعه بسبب عطل في السماعة ".

وأضاف أمير عزمي: " أراد خالد جلال إجراء تغييرين معا في المباراة خلال أحداث الشوط الثاني والحكم الرابع أنتظر أكثر من 4 دقائق من أجل تسجيل أرقام اللاعبين فقط على اللوحة ، لأنه لم يكن يعرف كيف يستخدمها" .

وأختتم: " سألت الحكم عن سبب تأخير التغيير قال لي و إيه المشلكة ! أستغربت من الحديث وأبلغته انه يملك لوحة لا يعرف كيف يستخدمها تفاجئت بتعرضي للطرد".

الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت توقيع عقوبة مالية قدرها 20 ألف جنيه على نادي الزمالك لتأخر نزول الفريق أرض الملعب لمدة 3 دقائق في الشوط الثاني خلال لقاء إنبي.

عقوبات اتحاد الكرة على الزمالك

كما تقرر توقيع عقوبة مالية على القلعة البيضاء تقدر بحوالي 50 ألف جنيه للسباب الجماعي من الحاضرين في ملعب المباراة خلال مباراة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

كما قررت اللجنة إيقاف حلمي طولان المدير الفني لإنبي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك الغير رياضي خلال مباراة فريقه أمام الزمالك.

وتقرر ايقاف أمير عزمي مجاهد مدرب البنك الاهلي ٤ مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للطرد للسلوك الغير رياضي تجاه الحكام خلال مباراة فريقه امام المقاولون العرب.