عاجل.. انطلاق أعمال القمة المصرية الفرنسية بقصر الإليزيه

جدة - نرمين السيد - انطلقت منذ قليل أعمال القمة المصرية الفرنسية بقصر الإليزيه بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وإيمانويل ماكرون، وذلك وفقا لما أعلنه التليفزيون المصرى.





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