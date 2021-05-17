البطيخ المسرطن يصل البرلمان.. طلب إحاطة لرئيس الوزراء

وأشار النائب إلى أن هناك بطيخ مرشوش بالمبيدات بهدف سرعة نضوجه وطرحه بالأسواق، ولكن الشائعات تجاوزت الأمر أن هناك بطيخ مسرطن.
وقال النائب: الغرف التجارية وتحديدا شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة أكدت وجود فساد فى بعض البطيخ المعروض بالأسواق نتيجة سوء التخزين لدى عدد كبير من التجار.
وأوضح أن الأمر مؤثر أيضا اقتصاديا وأضر بالتجار الذين يعرضون البطيخ الجيد وغير الفاسد، حيث تراجع الشراء بنسبة كبيرة.
وطالب بضرورة التحرك وتشديد الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن البيانات الصادرة عن بعض الجهات كانت غير كافية وتنفى وجود بطيخ مسرطن وهو تعبير مخيف تم استخدامه.
ولفت النائب إلى أن الشائعات استغلت فساد بعض المطروح من البطيخ لإطلاق شائعات مثيرة.
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