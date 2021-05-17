هيئة الأرصاد: طقس غدا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الخبراء أن غدا يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
أما حالة الطقس ليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأعلن محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن هبوب رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.
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