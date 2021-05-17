مدبولى يتابع أعمال تطوير العشوائيات بالقاهرة وموقف تسكين الأهالى

جدة - نرمين السيد - قد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات فى محافظة القاهرة وموقف تسكين الأهالى المستحقين فى المشروعات السكنية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، واللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة.





واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو متابعة أعمال تسكين أهالينا بالمناطق العشوائية التى يتم إزالتها، وسرعة نقلهم إلى المناطق السكنية الجديدة التى تم تنفيذها وتأثيثها، وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إزالة المناطق العشوائية المتبقية، وسرعة نقل الأهالى إلى الوحدات السكنية التى يتم تأثيثها.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ القاهرة عرضا حول تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، تناول فيه المشروعات التى تم تنفيذها، وتشمل: الأسمرات1 و2 و 3، وأهالينا 1و2، والمحروسة 1 و 2، وروضة السيدة 1 بإجمالى عدد وحدات سكنية 26.449 وحدة، كما عرض المشروعات الجارى الانتهاء من تنفيذها خلال العام 2021، وتشمل: أرض الخيالة ، ومؤسسة معا مرحلة أولى ومرحلة ثانية، ومصنع 18 الحربى، والمنيل القديم، بإجمالى 13.912 وحدة سكنية، ثم عرض المحافظ المشروعات الجارى البدء فى تنفيذها خلال العام المالى 2021-2022، وتضم: روضة السيدة 2، وأهالينا 3، وشمال الحرفيين، وأرض المسبك، وأرض العمدة، بإجمالى 7.800 وحدة سكنية.

كما استعرض خالد عبد العال موقف تسكين مشروعات المناطق العشوائية، مشيرا في ضوء ذلك إلى أنه تم تسكين 13524 وحدة سكنية بالكامل في مشروعات: الأسمرات 1 و2، وأهالينا 1، وروضة السيدة 1، وبدر، كما تم تسكين 9897 وحدة سكنية أخرى في مشروعات: الأسمرات 3، والمحروسة 1 و2، وأهالينا 2، وجار تسكين الوحدات المتبقية تباعا في هذه المشروعات.

وتطرق المحافظ إلى موقف المناطق العشوائية التى تم إزالتها وفق الخطة الموضوعة، والتى تشمل مناطق خطورة أولى مهددة للحياة، ومناطق ذات خطورة ثانية وهى المناطق التى يمكن وصفها بأنها سكن غير ملائم، كما عرض موقف تأثيث المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، منوها إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعى – مؤسسة الأورمان لتأثيث 1.100 وحدة سكنية بمشروعى المحروسة والخيالة، ومتبق 14.086 وحدة سكنية سيتم تأثيثها بمشروعات الخيالة – معا 1-2، ومصنع 18 الحربى، والمنيل القديم، وغيرها.

وفى ضوء ذلك، تواصل الدكتور مصطفى مدبولى، مع نيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، للتأكيد على أهمية الإسراع فى تأثيث الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تنفيذها، تمهيدا لتسليمها للمستحقين سواء فى مشروع "معا"، أو فى منطقة "الخيالة" وغيرهما من المشروعات السكنية الأخرى.