جدة - نرمين السيد - إشادة دولية واسعة حظى بها الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية من أجل تحقيق ودعم القضية الفلسطينية خصوصا بعد تصعيد الاحتلال الإسرائيلى لهجماته، منذ 8 مايو الجارى.





وفى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز المواقف التى قامت بها مصر لدعم فلسطين، حيث وجه الرئيس السيسى بالوقوف على احتياجات الأشقاء وتلبيتها، كما أن المستشفيات المصرية استقبلت جرحى غزة بتوجيهات الرئيس. ونالت مصر إشادات دولية لمساعيها فى وقف العدوان الإسرائيلى، وأوضحت بريطانيا بأنها تقدر جهود مصر لخفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، كما أعلنت توفير كل السبل لدعم الجهود المصرية، وذكرت أمريكا أنها تتابع مفاوضات مصر لوقف إطلاق النار فى فلسطين، ووجه البرلمان العربى الشكر إلى الرئيس السيسى لفتح مستشفيات مصر أمام الفلسطينيين، كما أشادت باكستان بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف .. مصر سند فلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.