فيديوجراف.. تطور العلاقات المصرية الفرنسية فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - شهدت العلاقات المصرية الفرنسية تطورا غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدأت فى نوفمبر 2014، عندما زار الرئيس السيسى باريس والتقى فرانسوا هولاند، وبعدها كان الرئيس هولاند حاضرًا خلال حفل تدشين قناة السويس الجديدة فى أغسطس 2015، وعاود زيارة مصر فى أكتوبر 2017.





كما شارك الرئيس السيسى فى قمة المناخ فى باريس نوفمبر 2015، وفى أكتوبر 2017 زار الرئيس باريس على رأس وفد، ليلتقى بالرئيس إيمانويل ماكرون، الذى زار مصر رئيسًا لأول مرة فى يناير 2019، وهى الزيارة التى شهدت توقيع عددا من الاتفاقيات. وفى أغسطس 2019، شارك الرئيس السيسى فى قمة مجموعة السبع بمدينة بياريتز الفرنسية، وتجددت الزيارة فى ديسمبر 2020، بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون. واليوم، تتواصل العلاقات الطيبة بين مصر وفرنسا بزيارة حالية يجريها الرئيس السيسى إلى باريس للمشاركة بقمتى دعم السودان وتمويل الاقتصاديات الإفريقية.

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