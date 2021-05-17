دوت الخليج ينشر النص الكامل لـ«بيان تنسيقية الأحزاب» لدعم فلسطين بمجلس الشيوخ

/631299/تحيا-مصر-ينشر-النص-الكامل-لـبيان-تنسيقية-الأحزاب-لدعم-فلسطين-بمجلس-الشيوخ

ألقى النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمتحدث بإسم نواب التنسيقية بالمجلس، بيان التنسيقية بشأن الاعتداءات المستمرة لجيش الإحتلال على الشعب الفلسطينى خلال الأيام السابقة وإستمرار إعتداء قواته على المُصلين بالمسجد الأقصى وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وإستخدام القوة الغاشمة ضد المدنيين العزل.

المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية

وطالب النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ،والمتحدث باسم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه هذه الأزمة وهذا العدوان الغاشم على مواطنين عزل حقناً لدماء الفلسطينين، وما يكابده أشقائنا في فلسطين وخصوصاً مدينة القدس الشريف وغزة الباسلة من معاناة.

وثمن بيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجهود الدبلوماسية الحثيثة للدولة المصرية لفرض الهدنة بين كافة الأطراف حقناً للدماء، بالإضافة إلى ما تم تقديمة من أوجة المساعدة الطبية والغذائية لأشقائنا الفلسطينيين، وفتح معبر رفح بشكل إستثنائي لاستقبال أشقائنا الفلسطينين ، وكذلك فتح المستشفيات فى شمال سيناء لمعالجة الجرحى .

نص بيان تنسيقية شباب الاحزاب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم

معالي السيد رئيس المجلس: السادة أعضاء المجلس الموقر : “إسمحولي في البداية أن أتقدم لحضراتكم بإسم نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بخالص التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك أعادهم الله على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات”

“لقد تابعنا بكل الأسى الاعتداءات المستمرة لجيش الإحتلال على الشعب الفلسطينى خلال الأيام السابقة وإستمرار اعتداء قواته على المُصلين بالمسجد الأقصى وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وإستخدام القوة الغاشمة ضد المدنيين العزل ، والذى لن يزيدنا إلا تمسكاً بقضيتنا ، وإيمانًا بمشروعيتها وإصرارًا على نصر الحق.”

الإيمان بالحق الفلسطيني والهوية العربية

“ويبدو أن جيش الاحتلال لايدرك ان دمائنا التي نقدمها لا تُقارن بإيماننا بعدالة قضيتنا واننا سننتصر مهما طال الزمن ، وأن المقاومة مستمرة طالما ظل هناك فى الوطن العربى و فى فلسطين العربية أطفال ينشأوا على روح المقاومة والصمود والإيمان بالحق الفلسطينى والهوية العربية .”

دور المجتمع الدولي

“ومن المؤكد ان المجتمع الدولي يتابع ويرى ما يكابده أشقائنا في فلسطين وخصوصاً مدينة القدس الشريف وغزة الباسلة من معاناة ، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه هذه الأزمة وهذا العدوان الغاشم على مواطنين عزل حقناً لدماء الفلسطينين، بالإضافة إلى الدور الذى قام به الوفد الأمني المصري رفيع المستوي بالتواجد في فلسطين منذ بدء العدوان في محاولة لوقف إطلاق النار.

الجهود الدبلوماسية المصرية

“وإذ نُثمن الجهود الدبلوماسية الحثيثة للدولة المصرية لفرض الهدنة بين كافة الأطراف حقناً للدماء ، بالإضافة إلى ما تم تقديمة من أوجة المساعدة الطبية والغذائية لأشقائنا الفلسطينيين وفتح معبر رفح بشكل إستثنائي لاستقبال أشقائنا الفلسطينين ، وكذلك فتح المستشفيات فى شمال سيناء لمعالجة الجرحى.”

دور المنظمات الدولية

“كما ان الدولة المصرية كانت ومازالت سباقة بكل جهد لحقن الدماء وتقريب وجهات النظر من خلال التحرك الدبلوماسي والتواصل مع كافة الأطراف والعديد من الدول والمنظمات الدولية المعنية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان ، وتم طرح العديد من المبادرات من جانبنا لوقف إطلاق النار .”

زيارة الوفد الأمني لفلسطين

“ولا نغفل الدور الذى قام به الوفد الأمني المصري رفيع المستوي بالتواجد في فلسطين منذ بدء العدوان في محاولة لوقف إطلاق النار ، هذا وقد حذرت مصر من اى عمليات اجتياح بري من الجانب الاسرائيلي وتم التواصل مع الجانب الفلسطيني لتقريب وجهات النظر، وتم التأكيد على لسان وزير الخارجية المصري بالأمم المتحدة على الركائز الاساسية لحلحلة الموقف الراهن وضرورة التمهيد لإحياء مفاوضات سلام حقيقية وجادة تستهدف الوصول لحل جذري للقضية من الأساس بدلاً من الإرتكان للوضع الهش الحالي، الذي لن ينتج سوى دائرة مفرغة من العنف المتكرر، يدفع ثمنها الأبرياء. وتأتى هذه الجهود إيمانًا بمسئوليتنا التاريخية المستدامة تجاه القضية الفلسطينية التي كانت - ومازالت - قضية العرب ككل ، وهذا ليس بجديد على مصر الداعمة الأولي دائماً للقضية الفلسطينية والمدافعة عنها.” عاشت فلسطين عربية وعاش أبنائها ثابتون وأبطال ورمزاً للصمود