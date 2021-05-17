/631304/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تحتفي-باليوم-العالمي-للاتصالات

احتفت تنسيقية شاب الأحزاب والسياسيين،باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD)، هو يوم رسمي اعتمدته الأمم المتحدة للاحتفال بما يحقق من إنجازات في هذا الملف المهم في تاريخ البشرية، ويحتل الاحتفال بهذا اليوم هذا العام مكانة مختلفة عما سبقه من احتفالات في السنوات الماضية، لما ساهم به قطاع الاتصالات في إنجاز دورات العمل داخل البلدان المختلفة خلال انتشار جائحة كورونا.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وتحتفل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، وما حققته مصر من عمليات تسريع للتحول الرقمي في أوقات الصعبة، والدور الرئيسي الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق رؤية مصر 2030.

تعزيز الاستراتيجيات الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات

اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات WTISD-21، هو فرصة لأعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى جانب الشركات والمنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم، لمواصلة الضغط من أجل التحول الرقمي، وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم السياسات الذكية لتشجيع الاستثمارات والتعاون والشراكة.

اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2021 (WTISD-21)، الذي احتفل به الاتحاد الدولي للاتصالات، واحتفل به في العديد من الاحتفالات الوطنية والإقليمية والدولية في جميع أنحاء العالم، ستعقد له لجنة افتراضية رفيعة المستوى عبر تطبيق Zoom كجزء من الأسبوع الأخير من منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021.

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هذا واطلق النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، والمتحدث باسم تنسيقية شباب الاحزاب، كلمة قوية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حضور رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، استهلها بـ: ندين الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال على أبناءنا في فلسطيبن المحلتلة، وقد تابعنا الاعتداءات المستمرة على شعب فلسطيبن، واستمرار اعتداء إسرائيل على المصليين وتنديس المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستخدامالقوة الغاشمة ضد المدنيين.