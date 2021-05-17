/631308/محمد-عساف-يكشف-عن-خطة-إضراب-الشعب-الفلسطيني

أعلن المطرب الفلسطيني، محمد عساف، انتفاضة شعب فلسطين في وجه الاحتلال الإسرائيلي من خلال ما يطلقوا عليه بإضراب الكرامة، غدًا الثلاثاء الموافق 18 مايو.

دوت الخليج يرصد إضراب الكرامة المقرر تنفيذه من قبل الشعب الفلسطيني للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن نوعية وتفاصيل ذلك الإضراب.

محمد عساف يدعم إضراب الكرامة للشعب الفلسطيني

غرد عساف بتويتة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" كاتبًا: "غدًا إضراب شامل من البحر إلى النهر.. جهز بلدك للإضراب.. إضراب الكرامة 18 أيار.. خذ دورك في النضال لنحمي أنفسنا وأهلنا ومستقبلنا".

الشعب الفلسطيني يُضرب عن العمل والتعليم

ينوي الشعب الفلسطيني، الشقيق على مقاطعة الذهاب للعمل أو تلقي التعليم، فضلًا عن تنظيم نشاطات تثقيفية في المدارس والجامعات يخاطبوا الشعب خلالها بأهمية النضال، وقبيل الإضراب يخرجوا في مسيرات تجوب الحواري ويدعون أهلها للمشاركة بإضراب الكرامة.

كما يعتزموا على تحويل ساحات غزة إلى ملتقى للأصدقاء والنشطاء، على أنغام الأغاني الوطنية، جاهدين إلى تحويل ليلة الإضراب إلى عرس وطني.

محمد عساف مساندًا لشعبه فلسطين منذ انطلاق الازمة

جدير بالذكر، أن الفلسطيني محمد عساف، يتفاعل مع الأزمة الراهنة التي يمر بها شعب فلسطين، من خلال نشره عدة تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر"، منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

كما أنه حرص على تهنئة الشعب الفلسطيني بعيد الفطر قائلًا: "برغم الجرح النازف في غزة العزة و برغم الاعتداء على قدسنا.. وبعظمة جبال الضفة وشموخ أهلنا في اللد وصمود أهل الشيخ جراح.. أبعث لكم بتهاني عيد الفطر.. وأتمنى من الله يسلم أبناء شعبنا ويحفظهم من هذا العدوان الغاشم".

أزمة فلسطين في تصاعد مستمر

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.

آخر أعمال محمد عساف

على الصعيد الآخر، طرح الفنان محمد عساف مؤخرًا أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مرايتك" على يوتيوب، وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع محب الراوي، وإنتاج وتوزيع بلاتينيوم ريكوردز، بالإضافة إلى افتتاحه لمشروعه الجديد "مطعم" بمدينة دبي بالإمارات.