/631311/فى-ذكرى-مولده-زعيم-الأغلبية-سيد-درويش-أب-الموسيقى-المصرية-والعربية

تحدث زعيم الأغلبية، النائب أشرف رشاد، عن صاحب حركة التحديث فى الموسيقى العربية، سيد درويش، وذلك بمناسبة ذكرى مولده.

زعيم الأغلبية: سيد درويش أبًا للموسيقى المصرية والعربية

وقال زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك:" سيد درويش، مطرب وملحن مصري يُعتبر أباً للموسيقى المصرية والعربية وأحد أعظم الموسيقيين فى مصر".

النائب أشرف رشاد: سيد درويش ترك إرث كبير

وتابع النائب أشرف رشاد:" الفنان القدير سيد درويش، لحن وغنى العديد من الأغاني التي أصبحت جزءاً من التراث المصري".

وأضاف المهندس أشرف رشاد:" لقبه النقاد "بفنان الشعب"، إضافة إلى إسهاماته في تطوير الموسيقى العربية، كما أطلقت عليه ألقاب آخرى منها: "خالد الذكر"، "خادم الموسيقي"، "مؤسس الموسيقى المصرية".

واستكمل:" الفنان سيد درويش خلف إرثاً موسيقياً وغنائياً كبيراً يشمل عشرات الأغاني والموشحات والمسرحيات الغنائية التي أصبحت جزءاً من التراث المصري، ويظل عمله الأكثر رسوخاً في الوجدان هو نشيد "بلادي بلادي"، الذي أصبح لاحقاً النشيد الوطني المصري".

وُلد سيد درويش في 17 مارس عام 1892 وتُوفي في 10 سبتمبرعام 1923 عن عمر لم يتعد 31 عاماً فقط، وبالرغم من ذلك ترك بصمة واضحة فى المجال الموسيقى، فهو يعد صاحب حركة التحديث فى الموسيقى العربية والمصرية على وجه التحديد، لما يتضمن تاريخه سجلًا حافلًا وممتدًا من الأعمال الموسيقية المميزة، التى تركت بصمة حتى وقتنا هذا".