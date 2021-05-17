/631313/شريف-عرفة-يستعد-لاستكمال-تصوير-الجريمة-لأحمد-عز

يستعد المخرج شريف عرفة استكمال تصوير فيلمه الجديد "الجريمة" من بطولة الفنان أحمد عز، وسلم بعد تصوير عز اسبوعين من العمل ثم توقف بسبب مسلسله الرمضاني "هجمة مرتدة" الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2021.

دوت الخليج يكشف استئناف المخرج شريف عرفة لفيلمه الجديد الجريمة بطولة الفنان أحمد عز.

من المقرر عرض فيلم "الجريمة" خلال موسم عيد الأضحى أو المواسم القادمة لذلك يحرص أبطال العمل على البدء في الفيلم حتى يتم الانتهاء منه بشكل سريع ليكون جاهز للعرض قريبًا.

فيلم الجريمة من بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب ومحمد جمعة ونبيل عيسى، وعدد آخر من الفنانين، ورؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة.

دور أحمد عز في فيلم الجريمة

ويجسد عز من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتدور الأحداث في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلال أحداث الفيلم بشكل ولوك مختلف تمامًا من خلال شارب وشعر طويل عن الذي ظهر به خلال الفترة الماضية.

أحمد عز يتسعد لجزء تاني من مسلسل "هجمة مرتدة"

وكان قد أعلن المنتج تامر مرسي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن إنتاج المتحدة للإعلام ممثلة فى شركة سينرجي تقديم جزء ثان من مسلسل"هجمة مرتدة" فكتب" لسة الحكاية مخلصتش"، لافتًا إلى ضرورة وجود جزء ثاني لاستكمالها، ومن المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.

قصة مسلسل هجمة مرتدة

وتناول الجزء الأول من مسلسل هجمة مرتدة تفاصيل عمليات سرية من ملفات المخابرات المصرية، فى التصدي وكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التى شهدتها مصر والمنطقة العربية، خلال الفترة من ٢٠٠٧ وصولًا لما بعد ثورة يناير.

والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، ويشارك في بطولته أحمد عز، وهند صبري، هشام سليم، محمود البزاوي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ومحمد جمعة.