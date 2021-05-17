/631314/الإسماعيلي-يكشف-موقف-إيهاب-جلال-من-مباراة-المقاولون-العرب

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن النادي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري خلال الدور الثاني بعد النتائج الجيدة التي يحققها الفريق بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للدروايش، مشددا على تحسن حالة المدير الفني خلال الساعات الماضية.

وقال علاء وحيد خلال تصريحات إذاعية : " الإسماعيلي بدأ في تقديم كرة جميلة كما كان معتاد على ذلك ، وهذا ليست النهاية بل البداية ، الفريق هو أكثر الأندية حصدا للنقاط خلال مباريات الدور الثاني منذ مجئ جلال لقيادة الفريق ، ونسعى جاهدين لتحقيق مركز مميز في نهاية الدوري يليق بتاريخنا الكبير" .

الإسماعيلي يتصدر جدول ترتيب الدوري

وأضاف متحدث الإسماعيلي : " إيهاب جلال يتابع التدريبات من المنزل بإستمرار مع الجهاز الفني المعاون ، وهو غاب عن الفريق في 4 مباريات متتالية لكن الدروايش تحقق نتائج جيدة ، ومن المقرر خضوعه لمسحة جديدة اليوم نتمنى أن تاتي نتيجتها سلبية حتى يستطيع العودة لقيادة الفريق من الملعب بداية من مباراة المقاولون العرب".

وتابع: " أؤكد أن إيهاب جلال حاليا يمكث في الحجر الصحي بالمستشفى داخل غرفة عادية وليس في العناية المركزة كما قيل في الفترة الماضية ، وقريبا سيعود من جديد لأن وضعه الصحي يتحسن يوما بعد الأخر".

الجدير بالذكر أن الجميع داخل مدينة الإسماعيلية أتفق أن الإسماعيلي مع إيهاب جلال المدير الفني للدروايش متغيرا تماما عن السنوات الماضية، حيث أستطاع الفريق عودة الشخصية المفقودة عن لاعبي الدروايش ، الأمر الذي أثار سرور العديد من مشجعي الفريق الأصفر مطالبين بعدم التفريط في المدرب مهما كانت الظروف والإغرءات، بعد أن حقق الفريق 5 إنتصارات متتالية كان أخرها على حساب أسوان بثلاثية مقابل هدف وحيد في إطار مواجهات الجولة الثانية والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري يشهد تواجد فخر الدين بن يوسف

عمرو جمال طلائع الجيش 7

رمضان صبحي بيراميدز 7

رامي صبري إنبي 7

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 7

رزاق سيسي الاتحاد السكندري 7