/631315/نقابة-المهن-التمثيلة-تدين-اعتداء-قوات-الاحتلال-الإسرائيلي-على-فلسطين

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة ممثلها الدكتور أشرف زكي، بيانًا رسميًا بشأن القضية الفلسطينة، تضامنت فيه مع الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الاحتلال الإسرائيلي ونددت بالعدوان الإسرائيلي.

دوت الخليج يرصد موقف نقابة المهن التمثيلية من القضية الفلسطينة، وتفاصيل البيان الذي أصدرته بشأن تلك القضية.

المهن التمثيل تستنكر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي

أدان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، الاعتداءات الغاشمة والهجمات الشرسة، التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينين العزل من كل الأعمال بالقدس، خاصًة في حي الشيخ الجراح.

مجلس نقابة المهن التمثيلية يدعم شعب فلسطين

وأكد المجلس، تأييده الكامل لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، ووجه تحية احترام وإجلال للفلسطنين الصامدين في المسجد الأقصى المبارك أمام اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية واعتداءاتها على المصليين بداخله والعبث بمحتوياته.

وأنهى المجلس البيان بالدعاء لفلسطين والشعب الفلسطيني "عاشت فلسطين.. و عاش الشعب الفلسطيني".

أزمة الشعب الفلسطيني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن منذ فترة غارات مكثفة على قطاع غزة وتستهدفه بقصف مدفعي، ما أسفر عن مقتل 188 فلسطينيًا حتى الآن، بينهم نساء وأطفال، فضلًا عن إحداث تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وتطلق الجهات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، من جهتها، قذائف صاروخية على المدن والبلدات الإسرائيلية، ما تسبب يمقتل العشرات وإصابة المئات.

نجوم الفن يدعمون القضية الفلسطينية

كان عدد كبير من مشاهير العرب تتضامنوا مع القضية الفلسطينية، حيث أعلنوا نجوم ونجمات الفن مساندتهم لأهل مدينة القدس وفعلوا هاشتاج "انقذوا حي الشيخ جراح"، ومن أبرزهم الفنانة التونسية هند صبري، نجم الكوميديا محمد هنيدي، المطرب اللبناني راغب علامة، والنجمة السورية كندة علوش، فضلًا عن الفنانة الكويتية شمس ومطرب المهرجانات محمد رمضان.