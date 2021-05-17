نائب بالشيوخ: زيارة السيسى لفرنسا تؤكد ريادة مصر

جدة - نرمين السيد - وأشار الكحيلى فى بيان له إلى أن زيارة الرئيس إلى باريس تأكيد أيضا على العلاقات الوثيقة والممتدة بين مصر وفرنسا، فضلا عن اشترك البلدين فى العديد من القضايا المهمة دوليا، أهمها الأزمة الليبية.

وأضاف فى بيان له اليوم الإثنين، أن مصر تلعب دورا مهما ومؤثرا فى لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وذلك لما تملكه مصر من ريادة عربية وإفريقية تجعلها دائما أول المشاركين بل والمؤسسين لمبادرات دعم دول إفريقيا.

وقال إن مشاركة مصر فى مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسوادن وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، تؤكد أنها منذ اللحظات الأولى وهى تعمل على دعم المرحلة الانتقالية فى السودان ومساعدة الحكومة الانتقالية لعبور تلك المرحلة.

يشار إلى أن الرئيس السيسى يشارك فى مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السوادن وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية بباريس تلبية لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن الدور المصرى الحيوى لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذى تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية.