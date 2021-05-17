129 مليون جنيه لتنفيذ مشروع صرف صحى فى قريتين بالشرقية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه جار تنفيذ مشروع صرف صحى لخدمة قريتى القراموص والمانسترلى فى مركز أبو كبير بتكلفة قدرها 129 مليونا و600 ألف جنيه، للحفاظ على البئية والصحة العامة للمواطنين.





وأوضح غراب فى بيان اليوم الإثنين، أن المشروع يشمل إنشاء محطتى رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، مؤكدا أن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع بلغت 55% ونسبة تنفيذ شبكات الانحدار بلغت 82% ونسبة تنفيذ خطوط الطرد بلغت 62 % والإنشاءات المدنية 70 % والأعمال الكهروميكانيكية وصلت 13 %، وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمنى المُحدد. ووجه محافظ الشرقية، المهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بضررورة إلزام الشركة المُسند لها تنفيذ تلك الأعمال بالجدول الزمنى المُحدد مع مراعاة الجودة فى العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا وارتداء العمال الكمامات الواقية وتطهير وتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على الصحة.

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