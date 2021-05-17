جدة - نرمين السيد - وقد وصل رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إلى مقر انعقاد المؤتمر. وفى سياق متصل، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، قمة مباحثات مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين فى كل المجالات، والتعاون بين فرنسا ودول القارة الإفريقية، ومكافحة الارهاب والفكر المتطرف وتطورات قضايا منطقة الشرق الأوسط ومن بينها القضية الفلسطينية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول الوفود المشاركة فى مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.