ماكرون: نتطلع لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالخطوات الناجحة لعملية التنمية الشاملة فى مصر والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكدا حرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كل المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.





جاء ذلك خلال قمة المباحثات التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس الفرنسى بقصر الإليزيه فى العاصمة الفرنسية باريس. وأعرب الرئيس ماكرون عن تطلع فرنسا لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء الثقل السياسى المصرى فى محيطها الإقليمى، مشيدا فى هذا السياق بالجهود التى تبذلها مصر لدعم مساعى التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة.

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