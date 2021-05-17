عاجل.. السيسى: نتمسك باتفاق قانونى ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس السيسى، خلال اللقاء مع الرئيس الفرنسى، حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، والتى تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وأعرب الرئيس عن تطلعه لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسى خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائى، خصوصًا تلك الأمنية والعسكرية فى ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمى الذى يتسم بالاضطرابات والصراعات.
وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن موقف مصر ثابت بوقف أعمال العنف فى فلسطين، فى أسرع وقت ممكن، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.
وعن سد النهضة، أكد الرئيس السيسى تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشددًا على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية.
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